Более 20 человек пропало из-за наводнения в Японии

Стихийное бедствие произошло на острове Кюсю.

Асакура. Япония. На острове Кюсю произошло наводнение, вызванное сильными ливнями. В результате стихийного бедствия один человек погиб, 22 пропали без вести, пишет РБК со ссылкой на Mainichi.

Помимо этого, ливни вызвали разлив рек, повлекший множество оползней в округе Фукуока. По сообщению местных СМИ, во время удара стихии водой уносило людей и машины. А некоторые населенные пункты региона остались без транспортного сообщения.

В настоящее время местные власти объявили в префектуре режим чрезвычайной ситуации и экстренно эвакуировали более 550 тысяч человек.