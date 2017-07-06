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      Более 20 человек пропало из-за наводнения в Японии

      11:33, 06 июля, 2017
      Новичок
      11:33, 06 июля, 2017
      Новичок
      133
      0
      #люди\n#наводнение\n#эвакуация\n#вода\n#стихийное бедствие
      Фото: twitter.com
      133
      0

      Стихийное бедствие произошло на острове Кюсю.

      Асакура. Япония. На острове Кюсю произошло наводнение, вызванное сильными ливнями. В результате стихийного бедствия  один человек погиб, 22 пропали без вести, пишет РБК со ссылкой на Mainichi. 

      Помимо этого, ливни вызвали разлив рек, повлекший множество оползней в округе Фукуока. По сообщению местных СМИ, во время удара стихии водой уносило людей и машины.  А некоторые населенные пункты региона остались без транспортного сообщения. 

      В настоящее время местные власти объявили в префектуре режим чрезвычайной ситуации и экстренно эвакуировали более 550 тысяч человек.

       

      11:33, 06 июля, 2017
      Новичок
      133
      0
      #люди\n#наводнение\n#эвакуация\n#вода\n#стихийное бедствие

       

       

       

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