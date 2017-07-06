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      Перед проведением саммита G20 в Гамбурге сожгли автосалон Porsche

      10:45, 06 июля, 2017
      Новичок
      10:45, 06 июля, 2017
      Новичок
      123
      0
      #саммит\n#полиция\n#пожар\n#Германия.\n#автомобиль
      Фото: twitter.com
      123
      0

      В результате инцидента пострадали 8 автомобилей престижной марки.

      Гамбург. ФРГ. Неизвестные сожгли автосалон Porsche перед проведением саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. В результате инцидента на парковке сгорели 8 автомобилей премиальной марки, пишут Известия.ру

      Полиция квалифицировала произошедшее как поджог. Отмечается, что на месте преступления обнаружено много улик, однако пока задержать злоумышленников не удалось. 

      Помимо этого следователями выдвигается версия, что поджог автосалона престижной марки организовали левые радикалы, выступающие против проведения саммита G20. 

      Напомним, саммит «большой двадцатки» пройдет в Гамбурге с 6 по 7 июля 2017 года. В дни важного политического мероприятия ожидается большой всплеск протестов. В настоящее время полиция привлекла к организации дополнительных мер безопасности более 20 тысяч сотрудников, а также охрану из других стран. 

      10:45, 06 июля, 2017
      Новичок
      123
      0
      #саммит\n#полиция\n#пожар\n#Германия.\n#автомобиль

       

       

       

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