В Баварии в результате ДТП сгорел туристический автобус

По предварительным данным пострадали более 30 человек.

Байройт. ФРГ. В Баварии туристический автобус врезался в грузовик. В результате ДТП транспортное средство загорелось вместе с находившимися в салоне туристами, пишет Life.ru со ссылкой на Sky News.

По предварительным данным пострадали более 30 человек. Состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое. Отмечается, что всего в салоне автобуса находились 46 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают медицинские и спасательные службы. Причины аварии пока неизвестны.