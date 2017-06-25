Семь человек погибли при падении канатной кабины в Индии

Сейчас идет операция по спасению людей в других кабинах.

Индия. Кабина с людьми упала на канатной дороге в индийских Гималаях. Причиной трагедии стал сильный ветер, пишут "Известия"

В результате несчастного случая погибли семь человек: семья из четырех человек, экскурсовод и еще двое.

По данным местной газеты India Today, инцидент произошел в городе Гульмарг. Ветер повалил дерево, которое затем упало на трос канатной дороги.

Сейчас на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. Также продолжается спасение людей из других кабин. С курорта эвакуировали более 100 человек.