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      Около 100 человек погибли в Пакистане из-за возгорания бензовоза

      11:26, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      11:26, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      168
      0
      #Пакистан\n#пожар\n#смерть.
      Фото: pixabay.com
      168
      0

      По данным местных СМИ, число жертв превысило 120 человек.

      Пакистан. Порядка 100 человек погибли в Пакистане при возгорании опрокинувшегося бензовоза. По данным местных СМИ, число жертв превысило 123 человека, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.
      Кроме того, около 50 человек получили серьезные ранения, у большинства из них сильные ожоги 70% тела. 
      Инцидент произошел на трассе в провинции Пенджаб. Люди собрались около опрокинувшейся цистерны, чтобы собрать растекшуюся нефть. По некоторым данным, кто-то из них курил сигареты. Это и стало причиной возгорания. 

      11:26, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      168
      0
      #Пакистан\n#пожар\n#смерть.

       

       

       

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