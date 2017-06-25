Около 100 человек погибли в Пакистане из-за возгорания бензовоза

По данным местных СМИ, число жертв превысило 120 человек.

Пакистан. Порядка 100 человек погибли в Пакистане при возгорании опрокинувшегося бензовоза. По данным местных СМИ, число жертв превысило 123 человека, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Кроме того, около 50 человек получили серьезные ранения, у большинства из них сильные ожоги 70% тела.

Инцидент произошел на трассе в провинции Пенджаб. Люди собрались около опрокинувшейся цистерны, чтобы собрать растекшуюся нефть. По некоторым данным, кто-то из них курил сигареты. Это и стало причиной возгорания.