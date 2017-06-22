Главу делегации «Рособоронэкспорта» ограбили в Париже

В результате инцидента Сергей Корнев не пострадал.

Париж. Франция. В пригороде Сен-Дени французской столицы ограбили главу делегации «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева, находившегося на авиасалоне «Ле Бурже». В результате инцидента он получил незначительные травмы, пишет Интерфакс со ссылкой на официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Марию Воробьеву.

Нападение на россиянина было совершено в тот момент, когда он вместе со своим водителем возвращался с работы. Грабители разбили стекло автомобиля и потребовали деньги и ценности. В ходе атаки Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы.

В настоящее время его здоровью ничего не угрожает. В ходе расследования всех обстоятельств произошедшего задержаны четыре подозреваемых. Посольство России во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами по данному инциденту.