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      В Германии подростки открыли стрельбу по королю Таиланда

      18:35, 21 июня, 2017
      Новичок
      18:35, 21 июня, 2017
      Новичок
      138
      0
      #Германия\n#полиция\n#Таиланд\n#происшествие\n#стрельба
      Фото: pixabay.com
      138
      0

      Монарх проезжал мимо них на велосипеде.

      Эрдинг. ФРГ. Подростки обстреляли короля Таиланда во время велопрогулки в Баварии. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bild.  

      Как пишет немецкое издание, 10 июня его величество Рама X ехал на велосипеде по городу Эрдинг в федеральной земле Бавария. Двое мальчишек из кустов обстреляли его пластиковыми шариками из «мягкой пневматики» — игрушечного оружия, на которое не требуется разрешение.  

      Пульки попали в спину королю, охрана вызвала полицию. Один из школьников, которому уже исполнилось 14 лет, может понести наказание. Его друг еще не достиг возраста уголовной ответственности. Сам монарх отказался писать жалобу в полицию по данному инциденту.  

      Король Таиланда Рама X (он же Маха Вачиралонгкорн) вступил на престол 1 декабря 2016 года, сменив своего отца Пхумипона Адульядета (Раму IX).

      18:35, 21 июня, 2017
      Новичок
      138
      0
      #Германия\n#полиция\n#Таиланд\n#происшествие\n#стрельба

       

       

       

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