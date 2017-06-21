В Германии подростки открыли стрельбу по королю Таиланда

Монарх проезжал мимо них на велосипеде.

Эрдинг. ФРГ. Подростки обстреляли короля Таиланда во время велопрогулки в Баварии. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bild.

Как пишет немецкое издание, 10 июня его величество Рама X ехал на велосипеде по городу Эрдинг в федеральной земле Бавария. Двое мальчишек из кустов обстреляли его пластиковыми шариками из «мягкой пневматики» — игрушечного оружия, на которое не требуется разрешение.

Пульки попали в спину королю, охрана вызвала полицию. Один из школьников, которому уже исполнилось 14 лет, может понести наказание. Его друг еще не достиг возраста уголовной ответственности. Сам монарх отказался писать жалобу в полицию по данному инциденту.

Король Таиланда Рама X (он же Маха Вачиралонгкорн) вступил на престол 1 декабря 2016 года, сменив своего отца Пхумипона Адульядета (Раму IX).