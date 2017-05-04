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      Три человека погибли из-за наезда автомобиля на аукционе в США

      13:50, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      13:50, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      69
      0
      #США\n#автомобилисты\n#аукцион\n#происшествие\n#гибель людей\n#автомобиль
      Фото: twitter.com/abc
      69
      0

      11 человек получили ранения.

      Массачусетс. США. Три человека погибли на автомобильном аукционе в Биллерике, штат Массачусетс, после того, как водитель «Джип» Cherokee въехал в толпу людей. Еще 11 человек пострадали, сообщает «Газета.Ру».

      «Я услышал визг шин и увидел, как джип пролетел мимо меня. Пытаясь не врезаться в автомобили, водитель сбил несколько человек», — прокомментировал случившееся еще один свидетель аварии и сотрудник автомобильного аукциона Вуди Таттл.

      По предварительной версии властей, инцидент является несчастным случаем, а не умышленным преступлением или террористическим актом.

      ABC News on Twitter

      JUST IN: At least 2 dead, 12 injured after car crashes through auto auction in Billerica, MA, officials say. https://t.co/O0pXTKDQ3y https://t.co/vA8ZCQIJWH

      Ed Baur on Twitter

      BILLERICA Ma: 400 Charter Way- Vehicle Vs Building - Multi people down #Boston25News #sky25 https://t.co/EsAeZHOGS1

      13:50, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      69
      0
      #США\n#автомобилисты\n#аукцион\n#происшествие\n#гибель людей\n#автомобиль
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