Три человека погибли из-за наезда автомобиля на аукционе в США

Массачусетс. США. Три человека погибли на автомобильном аукционе в Биллерике, штат Массачусетс, после того, как водитель «Джип» Cherokee въехал в толпу людей. Еще 11 человек пострадали, сообщает «Газета.Ру».

«Я услышал визг шин и увидел, как джип пролетел мимо меня. Пытаясь не врезаться в автомобили, водитель сбил несколько человек», — прокомментировал случившееся еще один свидетель аварии и сотрудник автомобильного аукциона Вуди Таттл.

По предварительной версии властей, инцидент является несчастным случаем, а не умышленным преступлением или террористическим актом.

JUST IN: At least 2 dead, 12 injured after car crashes through auto auction in Billerica, MA, officials say. https://t.co/O0pXTKDQ3y https://t.co/vA8ZCQIJWH