В Колумбии женщина проглотила 9 тысяч долларов, чтобы не делиться с бывшим парнем

Врачи извлекли из ее желудка 5,7 тыс. долларов в хорошем состоянии.

Колумбия. 28-летняя жительница Колумбии проглотила 9 тыс. долларов США, чтобы не делиться нажитыми сбережениями с бывшим гражданским мужем. После того, как она съела 100-долларовые купюры, ей стало плохо, сообщает телеканал «НТВ».

Врачи промыли колумбийке желудок и извлекли в хорошем состоянии 5,7 тыс. долларов. Остальные банкноты были безвозвратно испорчены желудочным соком.

Местную полицию дело не заинтересовало, поскольку совместные сбережения пары нажиты законным путем и были получены после продажи имущества.

Известно, что причиной расставания стала супружеская измена. Девушка собиралась переехать в Панаму.