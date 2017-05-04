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      В Колумбии женщина проглотила 9 тысяч долларов, чтобы не делиться с бывшим парнем

      11:15, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      11:15, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      43
      0
      #Колумбия\n#деньги\n#происшествие\n#доллары
      Фото: pixabay.com
      43
      0

      Врачи извлекли из ее желудка 5,7 тыс. долларов в хорошем состоянии.

      Колумбия. 28-летняя жительница Колумбии проглотила 9 тыс. долларов США, чтобы не делиться нажитыми сбережениями с бывшим гражданским мужем. После того, как она съела 100-долларовые купюры, ей стало плохо, сообщает телеканал «НТВ».

      Врачи промыли колумбийке желудок и извлекли в хорошем состоянии 5,7 тыс. долларов. Остальные банкноты были безвозвратно испорчены желудочным соком.

      Местную полицию дело не заинтересовало, поскольку совместные сбережения пары нажиты законным путем и были получены после продажи имущества.

      Известно, что причиной расставания стала супружеская измена. Девушка собиралась переехать в Панаму.

      11:15, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      43
      0
      #Колумбия\n#деньги\n#происшествие\n#доллары
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