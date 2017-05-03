Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле

В МВД Афганистана подтвердили гибель по меньшей мере восьми человек.

Кабул. Афганистан. Террористическая группировка ИГИЛ (запрещенная в России преступная организация) взяла на себя ответственность за нападение на конвой НАТО в Кабуле. В заявлении преступники отметили, что террорист-смертник активировал взрывное устройство в тот момент, когда конвой НАТО находился рядом с посольством США, сообщает телеканал «НТВ».

Ранее сообщалось, что в среду утром, 3 мая, прогремел мощный взрыв в Кабуле. Представители МВД Афганистана подтвердили гибель по меньшей мере 8 человек. 25 получили ранения.

Все жертвы теракта – мирные жители. Пострадавших среди военных нет.