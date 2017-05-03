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      Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле

      13:25, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      13:25, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      73
      0
      #НАТО\n#взрыв\n#теракт\n#Афганистан\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: twitter.com/GazetaRu
      73
      0

      В МВД Афганистана подтвердили гибель по меньшей мере восьми человек.

      Кабул. Афганистан. Террористическая группировка ИГИЛ (запрещенная в России преступная организация) взяла на себя ответственность за нападение на конвой НАТО в Кабуле. В заявлении преступники отметили, что террорист-смертник активировал взрывное устройство в тот момент, когда конвой НАТО находился рядом с посольством США, сообщает телеканал «НТВ».

      Ранее сообщалось, что в среду утром, 3 мая, прогремел мощный взрыв в Кабуле. Представители МВД Афганистана подтвердили гибель по меньшей мере 8 человек. 25 получили ранения.

      Все жертвы теракта – мирные жители. Пострадавших среди военных нет.

      13:25, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      73
      0
      #НАТО\n#взрыв\n#теракт\n#Афганистан\n#происшествие\n#гибель людей
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