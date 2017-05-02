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      На территории учебного заведения в Киеве прогремел взрыв

      15:29, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      15:29, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      114
      0
      #Украина\n#взрыв\n#школа\n#происшествие
      Фото: 112.ua
      114
      0

      В результате инцидента пострадала стена здания.

      Киев. Украина. В Святошинском районе Киева возле учебного заведения на проспекте Леся Курбаса взорвался неустановленный предмет. Инцидент произошел около 19:00 в понедельник, 1 мая, сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

      Правоохранители, приехавшие на место взрыва, осмотрели территорию и обнаружили остатки неустановленного предмета, которые направили на экспертизу.

      В результате взрыва осколками была повреждена стена здания.

      Правоохранители выявляют причастных к инциденту, разыскивают свидетелей и очевидцев.

      15:29, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      114
      0
      #Украина\n#взрыв\n#школа\n#происшествие
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