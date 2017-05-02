На территории учебного заведения в Киеве прогремел взрыв

В результате инцидента пострадала стена здания.

Киев. Украина. В Святошинском районе Киева возле учебного заведения на проспекте Леся Курбаса взорвался неустановленный предмет. Инцидент произошел около 19:00 в понедельник, 1 мая, сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Правоохранители, приехавшие на место взрыва, осмотрели территорию и обнаружили остатки неустановленного предмета, которые направили на экспертизу.

В результате взрыва осколками была повреждена стена здания.

Правоохранители выявляют причастных к инциденту, разыскивают свидетелей и очевидцев.