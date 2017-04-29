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      Боевики ИГИЛ убили одного из лидеров боевиков «Талибана»

      18:48, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      18:48, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      137
      0
      #терроризм\n#Пакистан\n#террористы\n#убийство
      Фото: pixabay.com
      137
      0

      Главарь талибов погиб в открытом боестолкновении между членами враждующих террористических организаций.

      Пешавара. Пактистан. Лидера группировки «Талибан»* Маульви Дауда убили в ходе столкновения боевики организации ИГИЛ*. Известие о его смерти подтвердил пресс-секретарь «Талибана» Забихулла Муджахид, сообщает Life со ссылкой на Reuters.

      По имеющейся информации, лидера талибов убили еще в четверг, 27 апреля, а в пятницу взяло на себя ответственность за убийство, не называя, впрочем, имени Дауда.

      Между тем, официальный Пакистан отрицает присутствие террористов ИГИЛ на своей территории.

      *«Талибан» и ИГИЛ являются организациями, деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена.

      18:48, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      137
      0
      #терроризм\n#Пакистан\n#террористы\n#убийство
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