Боевики ИГИЛ убили одного из лидеров боевиков «Талибана»

Главарь талибов погиб в открытом боестолкновении между членами враждующих террористических организаций.

Пешавара. Пактистан. Лидера группировки «Талибан»* Маульви Дауда убили в ходе столкновения боевики организации ИГИЛ*. Известие о его смерти подтвердил пресс-секретарь «Талибана» Забихулла Муджахид, сообщает Life со ссылкой на Reuters.

По имеющейся информации, лидера талибов убили еще в четверг, 27 апреля, а в пятницу взяло на себя ответственность за убийство, не называя, впрочем, имени Дауда.

Между тем, официальный Пакистан отрицает присутствие террористов ИГИЛ на своей территории.

*«Талибан» и ИГИЛ являются организациями, деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена.