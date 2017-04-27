В уборной «Макдональдса» во Франции прогремел взрыв

В результате инцидента никто не пострадал.

Гренобль. Франция. В уборной одного из ресторанов быстрого питания «Макдональдс» в Гренобле произошел взрыв. Инцидент произошел в четверг, 27 апреля, в 11:30 по местному времени, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Сотрудников и посетителей кафе эвакуировали. Пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося устанавливают.