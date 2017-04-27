  • $ 56.31 ↑
  • € 61.51 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В уборной «Макдональдса» во Франции прогремел взрыв

      15:20, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:20, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      89
      0
      #общепит\n#взрыв\n#Франция\n#Макдональдс\n#происшествие
      Фото: commons.wikimedia.org
      89
      0

      В результате инцидента никто не пострадал.

      Гренобль. Франция. В уборной одного из ресторанов быстрого питания «Макдональдс» в Гренобле произошел взрыв. Инцидент произошел в четверг, 27 апреля, в 11:30 по местному времени, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

      Сотрудников и посетителей кафе эвакуировали. Пострадавших нет.

      Обстоятельства случившегося устанавливают.

      France 3 Alpes on Twitter

      explosion dans un restaurant McDonald's à #Grenoble, un périmètre de sécurité est mis en place #mcdo #macdo https://t.co/G5seTV9yka https://t.co/9K5txp7aDl

      15:20, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      89
      0
      #общепит\n#взрыв\n#Франция\n#Макдональдс\n#происшествие
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа