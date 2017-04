Дамаск. Сирия. В аэропорту Дамаска прогремел мощный взрыв. После этого в помещении возникло возгорание, сообщает «Газета.Ру».

На данный момент причина взрыва неизвестна. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

HappeningNow #BREAKING #Damascus air port under fire tonight. Multiple explosions are rocking the air port where many fighter jets are.