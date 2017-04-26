На территории детского сада в Киеве произошел взрыв

В результате инцидента никто не пострадал.

Киев. Украина. В Киеве на территории детского сада произошел взрыв неустановленного предмета. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщает «Лайф» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Происшествие случилось около 9 утра в среду, 26 апреля. Мама вела 6-летнего сына в сад. По пути ребенок подобрал похожий на шарик предмет. После того, как мальчик выбросил его, произошел взрыв. В результате на асфальте остались повреждения.

На месте взрыва проводится осмотр. Мальчику оказывают психологическую помощь.