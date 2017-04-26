  • $ 55.85 ↓
  • € 60.79 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На территории детского сада в Киеве произошел взрыв

      14:07, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:07, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      106
      0
      #дети\n#Украина\n#взрыв\n#детские сады
      Фото: commons.wikimedia.org
      106
      0

      В результате инцидента никто не пострадал.

      Киев. Украина. В Киеве на территории детского сада произошел взрыв неустановленного предмета. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщает «Лайф» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

      Происшествие случилось около 9 утра в среду, 26 апреля. Мама вела 6-летнего сына в сад. По пути ребенок подобрал похожий на шарик предмет. После того, как мальчик выбросил его, произошел взрыв. В результате на асфальте остались повреждения.

      На месте взрыва проводится осмотр. Мальчику оказывают психологическую помощь.

      14:07, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      106
      0
      #дети\n#Украина\n#взрыв\n#детские сады
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа