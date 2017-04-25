Молния ударила в телеведущего в прямом эфире в Китае

Инцидент случился, когда ведущий Лу Сяодун находился на улице и передавал прогноз погоды.
Китай. В ведущего Лу Сяодун ударила молния во время прямого эфира на телеканале Dalian TV в Китае. В это время он стоял на улице и рассказывал о прогнозе погоды, сообщает телеканал «НТВ».
В Сети опубликовали ролик, на котором видна яркая вспышка, после которой Сяодун закричал и отбросил зонт.
По словам самого телеведущего, разряд был несильным, так как на записи не видны искры.
В телеведущего в прямом эфире ударила молния
В зонт тележурналиста, ведущего прогноз погоды на одном из китайских телеканалов, прямо во время прямого эфира на открытом воздухе во время грозы ударила молния. К счастью, мужчина отделался испугом.