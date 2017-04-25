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      Молния ударила в телеведущего в прямом эфире в Китае

      13:18, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:18, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      48
      0
      #погода\n#Китай\n#телевидение\n#грозы\n#молния
      Фото: pixabay.com
      48
      0

      Инцидент случился, когда ведущий Лу Сяодун находился на улице и передавал прогноз погоды.

      Китай. В ведущего Лу Сяодун ударила молния во время прямого эфира на телеканале Dalian TV в Китае. В это время он стоял на улице и рассказывал о прогнозе погоды, сообщает телеканал «НТВ».

      В Сети опубликовали ролик, на котором видна яркая вспышка, после которой Сяодун закричал и отбросил зонт.

      По словам самого телеведущего, разряд был несильным, так как на записи не видны искры.

      В телеведущего в прямом эфире ударила молния

      В зонт тележурналиста, ведущего прогноз погоды на одном из китайских телеканалов, прямо во время прямого эфира на открытом воздухе во время грозы ударила молния. К счастью, мужчина отделался испугом.

      13:18, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      48
      0
      #погода\n#Китай\n#телевидение\n#грозы\n#молния
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