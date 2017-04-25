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      В США застрелили россиянку

      09:29, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:29, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      237
      0
      #оружие\n#США\n#Россия\n#происшествие\n#убийство
      Фото: pixabay.com
      237
      0

      По предварительной информации, ее застрелил бывший возлюбленный.

      Корваллис. США. В американском штате Орегон, в Корваллисе, было найдено тело россиянки с пулевым ранением в затылок. Труп девушки нашли на предыдущей неделе, но личность установили только сейчас, сообщает Associated Press.

      По данным правоохранителей, жертвой стала 27-летняя Анна Репкина. Сообщается, что 1 марта она приехала в штаты устраивать свою жизнь и оказалась замешана в любовном треугольнике с подозреваемым Уильямом Чейсом Харгроув и другой женщиной.

      Соперница Репкиной состояла с Харгроув в более длительных отношениях и поставила ему ультиматум. Хагроув привез россиянку в округ Бентон в 177 километрах от Портленда и выстрелил ей в затылок.

      По словам шерифа округа Бентон Грегори Ридлера, полиция не смогла установить родной город Репкиной. Позже удалось отыскать страничку жертвы в «Фейсбуке», на которой женщина указала, что родом из Москвы.

      Подозреваемого задержали. Полиция выясняет все детали случившегося. 

      09:29, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      237
      0
      #оружие\n#США\n#Россия\n#происшествие\n#убийство
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