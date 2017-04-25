В США застрелили россиянку

По предварительной информации, ее застрелил бывший возлюбленный.

Корваллис. США. В американском штате Орегон, в Корваллисе, было найдено тело россиянки с пулевым ранением в затылок. Труп девушки нашли на предыдущей неделе, но личность установили только сейчас, сообщает Associated Press.

По данным правоохранителей, жертвой стала 27-летняя Анна Репкина. Сообщается, что 1 марта она приехала в штаты устраивать свою жизнь и оказалась замешана в любовном треугольнике с подозреваемым Уильямом Чейсом Харгроув и другой женщиной.

Соперница Репкиной состояла с Харгроув в более длительных отношениях и поставила ему ультиматум. Хагроув привез россиянку в округ Бентон в 177 километрах от Портленда и выстрелил ей в затылок.

По словам шерифа округа Бентон Грегори Ридлера, полиция не смогла установить родной город Репкиной. Позже удалось отыскать страничку жертвы в «Фейсбуке», на которой женщина указала, что родом из Москвы.

Подозреваемого задержали. Полиция выясняет все детали случившегося.