26 игроков школьной футбольной команды пострадали в ДТП в США

Школьный автобус врезался в дерево.

Западная Виргиния. США. В Западной Виргинии в США школьный автобус врезался в дерево. В результате из 40 человек, находившихся в автобусе, пострадали 26 детей и один взрослый, сообщают «Народные Новости».

По данным властей, в автобусе находились игроки школьной футбольной команды в Огайо, которые направлялись в Западную Виргинию. Пострадавших отправили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что школьный автобус ехал с большой скоростью. Правоохранительные органы выясняют детали случившегося.