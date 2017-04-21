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      26 игроков школьной футбольной команды пострадали в ДТП в США

      11:25, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:25, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #ДТП\n#США\n#школа\n#школьники\n#автобус\n#пострадавшие
      Фото: pixabay.com
      127
      0

      Школьный автобус врезался в дерево.

      Западная Виргиния. США. В Западной Виргинии в США школьный автобус врезался в дерево. В результате из 40 человек, находившихся в автобусе, пострадали 26 детей и один взрослый, сообщают «Народные Новости».

      По данным властей, в автобусе находились игроки школьной футбольной команды в Огайо, которые направлялись в Западную Виргинию. Пострадавших отправили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

      По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что школьный автобус ехал с большой скоростью. Правоохранительные органы выясняют детали случившегося. 

      11:25, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #ДТП\n#США\n#школа\n#школьники\n#автобус\n#пострадавшие
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