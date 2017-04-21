В Венесуэле в ходе протестов пострадали более 220 человек

585 участников акции задержала полиция.

Венесуэла. По меньшей мере 223 человека пострадали в ходе антиправительственных выступлений в Венесуэле. Полиция задержала 585 человек, сообщает «Лайф».

Представители оппозиционной партии «Блок демократического единства» предполагают, что несмотря на это, массовые манифестации продолжатся.

Массовые акции протеста стали проходить в Венесуэле с начала апреля. Причиной демонстраций стало решение Верховного суда ограничить власть оппозиционного парламента. Лидеру оппозиции Энрике Каприлесу запретили участвовать в любых выборах страны в течение 15 лет.