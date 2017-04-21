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      В Венесуэле в ходе протестов пострадали более 220 человек

      10:14, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:14, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      120
      0
      #общество\n#оппозиция\n#Венесуэла\n#парламент\n#акции
      Фото: twitter.com/hashtag/impeachmentsim
      120
      0

      585 участников акции задержала полиция.

      Венесуэла. По меньшей мере 223 человека пострадали в ходе антиправительственных выступлений в Венесуэле. Полиция задержала 585 человек, сообщает «Лайф».

      Представители оппозиционной партии «Блок демократического единства» предполагают, что несмотря на это, массовые манифестации продолжатся.

      Массовые акции протеста стали проходить в Венесуэле с начала апреля. Причиной демонстраций стало решение Верховного суда ограничить власть оппозиционного парламента. Лидеру оппозиции Энрике Каприлесу запретили участвовать в любых выборах страны в течение 15 лет.

      10:14, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      120
      0
      #общество\n#оппозиция\n#Венесуэла\n#парламент\n#акции
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