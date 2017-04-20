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      Серия взрывов произошла на юге Таиланда

      09:25, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:25, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      97
      0
      #преступность\n#взрывы\n#Таиланд\n#происшествие
      Фото: commons.wikimedia.org
      97
      0

      Два боевика подорвались на собственном самодельном устройстве.

      Таиланд. Серия из 13 взрывов произошла в южных провинциях Таиланда в среду, 19 апреля. Исполнители подорвались на собственном самодельном взрывном устройстве, которое преждевременно сработало при подъезде к воинской части в провинции Сонгкла, сообщают «Известия».

      Взрывы прогремели в провинциях Наративат, Ялла, Паттани и Сонгкла в период с 15.00 по 18.30 мск. Злоумышленники на мотоциклах бросали самодельные устройства и гранаты в сторону полицейских постов и воинских частей, домов сотрудников правоохранительных органов и полицейских участков.

      Данные о пострадавших пока не поступали. 

      09:25, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      97
      0
      #преступность\n#взрывы\n#Таиланд\n#происшествие
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