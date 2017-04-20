Серия взрывов произошла на юге Таиланда

Два боевика подорвались на собственном самодельном устройстве.

Таиланд. Серия из 13 взрывов произошла в южных провинциях Таиланда в среду, 19 апреля. Исполнители подорвались на собственном самодельном взрывном устройстве, которое преждевременно сработало при подъезде к воинской части в провинции Сонгкла, сообщают «Известия».

Взрывы прогремели в провинциях Наративат, Ялла, Паттани и Сонгкла в период с 15.00 по 18.30 мск. Злоумышленники на мотоциклах бросали самодельные устройства и гранаты в сторону полицейских постов и воинских частей, домов сотрудников правоохранительных органов и полицейских участков.

Данные о пострадавших пока не поступали.