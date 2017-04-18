Почти 300 человек погибли на водном фестивале в Мьянме

Местный аналог Нового года длился с 13 по 16 апреля.

Мьянма. Традиционный водный фестиваль Тинджан в Мьянме, который является аналогом Нового года, унес жизни по меньшей мере 285 человек. Празднование длилось с 13 по 16 апреля, сообщают «Известия».

За это время завели 1,2 тысячи уголовных дел по факту убийств, воровства, употребления наркотиков, насилия и ДТП. Власти страны пока никак не прокомментировали рост смертности во время празднования Нового года.

Тинджан – самый колоритный праздник в стране. Люди практически весь день находятся на улице и поливают друг друга водой. По местным верованиям, вода в эти дни смывает все проблемы и грехи.

Водный фестиваль не имеет определенной календарной даты. Он исчисляется по местному солнечно-лунному календарю, поэтому нередко совпадает с христианской Пасхой.

Похожие праздники, сопровождающиеся обливанием водой, проходят в Таиланде, Камбодже и Лаосе.