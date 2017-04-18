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      Почти 300 человек погибли на водном фестивале в Мьянме

      09:25, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:25, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      126
      0
      #Новый год\n#праздники\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: commons.wikimedia.org
      126
      0

      Местный аналог Нового года длился с 13 по 16 апреля.

      Мьянма. Традиционный водный фестиваль Тинджан в Мьянме, который является аналогом Нового года, унес жизни по меньшей мере 285 человек. Празднование длилось с 13 по 16 апреля, сообщают «Известия».

      За это время завели 1,2 тысячи уголовных дел по факту убийств, воровства, употребления наркотиков, насилия и ДТП. Власти страны пока никак не прокомментировали рост смертности во время празднования Нового года.

      Тинджан – самый колоритный праздник в стране. Люди практически весь день находятся на улице и поливают друг друга водой. По местным верованиям, вода в эти дни смывает все проблемы и грехи.

      Водный фестиваль не имеет определенной календарной даты. Он исчисляется по местному солнечно-лунному календарю, поэтому нередко совпадает с христианской Пасхой.

      Похожие праздники, сопровождающиеся обливанием водой, проходят в Таиланде, Камбодже и Лаосе.

      09:25, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      126
      0
      #Новый год\n#праздники\n#происшествие\n#гибель людей
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