Около 30 человек погибли из-за обрушения горы мусора на Шри-Ланке

Более 400 семей эвакуировали.

Коломбо. Шри-Ланка. 90-метровая гора мусора загорелась и обрушилась на жилые дома на окраине Коломбо в пятницу, 14 апреля. В результате погибли около 30 человек, сообщает «Лайф». Спасательные службы эвакуировали порядка 400 семей.

Поиски пострадавших и погибших осложняются тем, что накануне пожара прошел ливень и превратил отходы в топкое болото.

По меньшей мере шесть человек числятся пропавшими без вести.

На месте происшествия полиция задержала уже более 20 человек за мародерство.