Около 30 человек погибли из-за обрушения горы мусора на Шри-Ланке

Коломбо. Шри-Ланка. 90-метровая гора мусора загорелась и обрушилась на жилые дома на окраине Коломбо в пятницу, 14 апреля. В результате погибли около 30 человек, сообщает «Лайф». Спасательные службы эвакуировали порядка 400 семей.

Поиски пострадавших и погибших осложняются тем, что накануне пожара прошел ливень и превратил отходы в топкое болото.

По меньшей мере шесть человек числятся пропавшими без вести.

На месте происшествия полиция задержала уже более 20 человек за мародерство.

Many feared buried as hopes dim after Sri Lanka garbage dump landslide https://t.co/IkMOwPyV91