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      Девять подростков получили ранения при стрельбе на вечеринке в Калифорнии

      13:37, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:37, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      82
      0
      #США\n#подростки\n#стрельба\n#пострадавшие
      Фото: pixabay.com
      82
      0

      Пятерых госпитализировали.

      Вальехо. США. В калифорнийском городе Вальехо произошла стрельба на вечеринке, в результате которой пострадали девять подростков. В этот момент на вечеринке находилось около 30 человек, большая часть которых была несовершеннолетними, сообщает «РБК».

      Согласно данным полиции, пострадавшие ожидали такси возле дома. В это время двое неизвестных в масках подошли к толпе и открыли огонь. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле.

      Пятерых госпитализировали, троих доставили в травмпункт. Еще один пострадавший получил ранения при наезде автомобиля. 

      13:37, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      82
      0
      #США\n#подростки\n#стрельба\n#пострадавшие
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