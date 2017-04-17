Девять подростков получили ранения при стрельбе на вечеринке в Калифорнии

Пятерых госпитализировали.

Вальехо. США. В калифорнийском городе Вальехо произошла стрельба на вечеринке, в результате которой пострадали девять подростков. В этот момент на вечеринке находилось около 30 человек, большая часть которых была несовершеннолетними, сообщает «РБК».

Согласно данным полиции, пострадавшие ожидали такси возле дома. В это время двое неизвестных в масках подошли к толпе и открыли огонь. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле.

Пятерых госпитализировали, троих доставили в травмпункт. Еще один пострадавший получил ранения при наезде автомобиля.