Неизвестная американка обвинила Роналду в изнасиловании

Представитель футболиста опровергает достоверность истории.

Мадрид. Португалия. Немецкий еженедельник обвинил лидера мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании 20-летней американки. Как пишет Газета.ру, по данным одного из известнейших журналов Der Spiegel, преступление совершено восемь лет назад.

Немецкое СМИ сообщает, что 13 июня 2009 года во время одной из вечеринок в Лас-Вегасе, футболист познакомился с девушкой. Протанцевав с ней всю ночь, спортсмен изнасиловал ее в гостиничном номере. Во избежание проблем, 24-летний на тот момент полузащитник якобы заключил с американкой соглашение о внесудебном урегулировании конфликта. Сумма компенсации составила 375 ты. долларов. За эти деньги девушка была обязана отказаться от всех обвинений в адрес футболиста. Под договором, утверждает немецкий еженедельник, стоит подпись самого Роналду.

Кроме того, по заверениям издания, в его распоряжении оказалось шестистраничное письмо некой Сьюзен К. (имя изменено), в котором пострадавшая подробно рассказывает о произошедшем. Адресат письма – Роналду. Текст самого письма не публикуется.

Роналду и его официальный представитель известный в Европе футбольный агент Жорже Мендеш отреагировали мгновенно. На сайте Мендеша появилось опровержение этой информации. Как отмечается в заявлении, имя пострадавшей так и не названо, приложенные документы не имеют подписей, а письмо, якобы отправленное Роналду, португалец так и не получил.

«Немецкая газета Spiegel сегодня опубликовала обширный доклад о предполагаемых обвинениях в изнасиловании в адрес Роналду, которое якобы случилось почти восемь лет назад, — сказано в заявлении на сайте Мендеша. — Это часть журналистской фантастики. Предполагаемая жертва отказывается идентифицировать и подтвердить эту историю. Весь сюжет доклада основан на неподписанных документах и воображаемом письме, которое якобы было послано предполагаемым жертвам и которого никогда не видел Роналду».

Кроме того, спортсмен не собирается оставлять подобную ложь без внимания и планирует «выступать против этого издания всеми средствами, имеющимися в его распоряжении».

«Информация этого издания является ложной. Роналду будет выступать против этого издания всеми средствами, имеющимися в его распоряжении.

Обвинения в насилии являются отвратительными и возмутительными и не могут остаться безнаказанными», — сказано в заявлении.

Газета.ру напоминает, что 12 лет назад, в 2005 году Криштиану Роналду, будучи игроком английского «Манчестер Юнайтед», уже обвинялся в изнасиловании. Тогда, по данным Скотланд-Ярда, он после лондонского матча против «Фулхэма» отправился в ночной клуб, где якобы познакомился с девушкой. В 2005 году утверждалось, что португалец провел с девушкой ночь в номере отеля Sanderson, вскоре после чего она подала в полицию заявление об изнасиловании.

Тогда Роналду сам явился по вызову в полицию графства Чешир, где был арестован и допрошен, однако быстро отпущен под залог. Затем обвинения в его адрес были и вовсе сняты.