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      На текстильной фабрике в Турции произошел взрыв

      13:45, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:45, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      99
      0
      #взрыв\n#Турция\n#отравление\n#происшествие
      Фото: hurriyet.com.tr
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      В результате происшествия пострадали около 30 человек.

      Тегирдак. Турция. На северо-западе Турции в Текирдаге прогремел взрыв на текстильной фабрике. Около 30 человек были госпитализированы, сообщает «Лайф».

      По данным СМИ, взрыв случился из-за возникшей химической реакции в одном из котлов. В результате произошло массовое отравление неустановленным ядовитым веществом.

      Рабочих эвакуировали. Обстоятельства инцидента выясняются.

      SuperHaber.com on Twitter

      Tekirdağ'da tekstil fabrikasında patlama! Yaralılar var, kimyasal alarm verildi... https://t.co/8tV3ZRN1Q0

      13:45, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      99
      0
      #взрыв\n#Турция\n#отравление\n#происшествие
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