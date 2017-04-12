На текстильной фабрике в Турции произошел взрыв

В результате происшествия пострадали около 30 человек.

Тегирдак. Турция. На северо-западе Турции в Текирдаге прогремел взрыв на текстильной фабрике. Около 30 человек были госпитализированы, сообщает «Лайф».

По данным СМИ, взрыв случился из-за возникшей химической реакции в одном из котлов. В результате произошло массовое отравление неустановленным ядовитым веществом.

Рабочих эвакуировали. Обстоятельства инцидента выясняются.