На текстильной фабрике в Турции произошел взрыв

В результате происшествия пострадали около 30 человек.
Тегирдак. Турция. На северо-западе Турции в Текирдаге прогремел взрыв на текстильной фабрике. Около 30 человек были госпитализированы, сообщает «Лайф».
По данным СМИ, взрыв случился из-за возникшей химической реакции в одном из котлов. В результате произошло массовое отравление неустановленным ядовитым веществом.
Рабочих эвакуировали. Обстоятельства инцидента выясняются.
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Tekirdağ'da tekstil fabrikasında patlama! Yaralılar var, kimyasal alarm verildi... https://t.co/8tV3ZRN1Q0