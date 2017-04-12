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      Взрыв в Турции признали терактом

      12:10, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:10, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      79
      0
      #взрыв\n#Турция\n#теракт\n#гибель людей
      Фото: twitter.com/yesilgazete
      79
      0

      Об этом сообщило МВД страны.

      Диярбакыр. Турция. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал взрыв на юго-востоке страны терактом. По его словам, задержаны пять человек по подозрению к причастности к случившемуся, сообщает «БФМ.РУ».

      «Сначала мы думали, что источник взрыва был в машине, но выяснилось, что террористы прокопали тоннель и заложили взрывчатку. Так что это был теракт», - говорит Сойлу.

      Во вторник, 11 апреля, в турецком городе Диярбакыр прогремел мощный взрыв. Изначально Министерство обороны страны посчитало, что он произошел из-за технической неисправности бронетехники во время ремонта.

      В результате происшествия три человека погибли и более 10 получили ранения.

      Gazete Kolay on Twitter

      Diyarbakır'daki patlama anı kameralara yansıdı.. #Diyarbakır #Kimİnanır #SorumlusunOyVer #11Nisan https://t.co/eEMT0MuzgR

      12:10, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      79
      0
      #взрыв\n#Турция\n#теракт\n#гибель людей
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