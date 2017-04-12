Взрыв в Турции признали терактом

Об этом сообщило МВД страны.

Диярбакыр. Турция. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал взрыв на юго-востоке страны терактом. По его словам, задержаны пять человек по подозрению к причастности к случившемуся, сообщает «БФМ.РУ».

«Сначала мы думали, что источник взрыва был в машине, но выяснилось, что террористы прокопали тоннель и заложили взрывчатку. Так что это был теракт», - говорит Сойлу.

Во вторник, 11 апреля, в турецком городе Диярбакыр прогремел мощный взрыв. Изначально Министерство обороны страны посчитало, что он произошел из-за технической неисправности бронетехники во время ремонта.

В результате происшествия три человека погибли и более 10 получили ранения.