В Испании задержали российского программиста по подозрению в хакерстве

США подозревают Петра Левашова в кибератаках во время американских президентских выборов.

Испания. Власти Испании арестовали программиста из Санкт-Петербурга Петра Левашова, которого подозревают в хакерских атаках во время выборов президента США. Гражданина России задержали в пятницу в Барселоне, сообщает «Интерфакс».

Суд Испании рассмотрит запрос от США на экстрадицию подозреваемого. В течение 40 дней американская сторона должна предоставить испанскому суду доказательства причастности Левашова к хакерским атакам в США.