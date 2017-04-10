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      В Испании задержали российского программиста по подозрению в хакерстве

      16:57, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:57, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      66
      0
      #выборы\n#США\n#хакеры\n#Трамп
      Фото: pixabay.com
      66
      0

      США подозревают Петра Левашова в кибератаках во время американских президентских выборов.

      Испания. Власти Испании арестовали программиста из Санкт-Петербурга Петра Левашова, которого подозревают в хакерских атаках во время выборов президента США. Гражданина России задержали в пятницу в Барселоне, сообщает «Интерфакс».

      Суд Испании рассмотрит запрос от США на экстрадицию подозреваемого. В течение 40 дней американская сторона должна предоставить испанскому суду доказательства причастности Левашова к хакерским атакам в США.

      16:57, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      66
      0
      #выборы\n#США\n#хакеры\n#Трамп
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