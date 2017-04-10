В Египте ввели чрезвычайное положение на три месяца после терактов

При взрывах у коптских церквей погибли более 40 человек.

Каир. Египет. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране режим чрезвычайного положения на 3 месяца после терактов, случившихся у коптских церквей. В результате взрывов погибли не менее 40 человек, сообщает «Интерфакс».

27 паломников погибли в церкви Святого Георгия в Танте, 16 человек – в соборе Святого Марка в Александрии. Среди погибших оказался полицейский, который помешал террористу попасть внутрь церкви.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (экстремистская организация, запрещенная в России).

Численность христиан-коптов в Египте составляет примерно 10% населения.

В конце апреля в Египте ожидали приезд Папы Римского Франциска. Понтифик осудил нападения.

Напомним, 9 апреля во время богослужения в коптских храмах сдетонировало взрывное устройство.