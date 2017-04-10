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      В Египте ввели чрезвычайное положение на три месяца после терактов

      11:30, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:30, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      44
      0
      #взрыв\n#теракт\n#Египет\n#смерть\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: ntv.ru
      44
      0

      При взрывах у коптских церквей погибли более 40 человек.

      Каир. Египет. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране режим чрезвычайного положения на 3 месяца после терактов, случившихся у коптских церквей. В результате взрывов погибли не менее 40 человек, сообщает «Интерфакс».

      27 паломников погибли в церкви Святого Георгия в Танте, 16 человек – в соборе Святого Марка в Александрии. Среди погибших оказался полицейский, который помешал террористу попасть внутрь церкви.

      Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (экстремистская организация, запрещенная в России).

      Численность христиан-коптов в Египте составляет примерно 10% населения.

      В конце апреля в Египте ожидали приезд Папы Римского Франциска. Понтифик осудил нападения.

      Напомним, 9 апреля во время богослужения в коптских храмах сдетонировало взрывное устройство

      11:30, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      44
      0
      #взрыв\n#теракт\n#Египет\n#смерть\n#происшествие\n#гибель людей
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