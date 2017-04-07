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      Подозреваемого в теракте в Стокгольме задержали

      19:09, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:09, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      89
      0
      #теракт\n#трагедия\n#Швеция\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: interfax.ru
      89
      0

      По предварительным данным, в результате инцидента погибли 5 человек.

      Стокгольм. Швеция. Полиция задержала водителя грузовика, наехавшего на толпу людей в центре Стокгольма. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал случившуюся трагедию терактом, сообщает телеканал «Мир».

      «Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака», - заявил премьер.

      В центре города эвакуируют людей. Центральные улицы перекрыты, метро закрыто.

      Днем, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик на большой скорости протаранил толпу людей на пешеходной улице Дроттнинггатан. Затем фура врезалась в витрину магазина. По предварительным данным, погибли 5, пострадали 8. 

      News5 AKSYON on Twitter

      DEVELOPING | Sugatan ang ilang residente sa Sweden matapos araruhin ng isang truck ang department store doon. | via Reuters

      19:09, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      89
      0
      #теракт\n#трагедия\n#Швеция\n#происшествие\n#гибель людей
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