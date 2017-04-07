Подозреваемого в теракте в Стокгольме задержали

По предварительным данным, в результате инцидента погибли 5 человек.

Стокгольм. Швеция. Полиция задержала водителя грузовика, наехавшего на толпу людей в центре Стокгольма. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал случившуюся трагедию терактом, сообщает телеканал «Мир».

«Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака», - заявил премьер.

В центре города эвакуируют людей. Центральные улицы перекрыты, метро закрыто.

Днем, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик на большой скорости протаранил толпу людей на пешеходной улице Дроттнинггатан. Затем фура врезалась в витрину магазина. По предварительным данным, погибли 5, пострадали 8.