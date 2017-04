Грузовик, наехавший на толпу людей в Стокгольме, был угнан

Стокгольм. Швеция. Преступник, наехавший в центре Стокгольма на толпу людей, угнал грузовик. По данным местным СМИ, он запрыгнул в фуру в тот момент, когда водитель разгружал товар у ресторана, сообщает «Лайф».

Премьер-министр Швеции назвал случившееся терактом. Весь район оцеплен полицией. Движение общественного транспорта приостановлено.

По предварительным данным, в результате наезда грузовика погибли 5 человек.

BREAKING: 3 people dead. Shots fired after truck drives into people on a street in central Stockholm #Sweden pics via Terribel on periscope