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      Грузовик, наехавший на толпу людей в Стокгольме, был угнан

      18:50, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:50, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      160
      0
      #теракт\n#трагедия\n#Швеция\n#гибель людей
      Фото: interfax.ru
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      Премьер-министр назвал произошедшее терактом.

      Стокгольм. Швеция. Преступник, наехавший в центре Стокгольма на толпу людей, угнал грузовик. По данным местным СМИ, он запрыгнул в фуру в тот момент, когда водитель разгружал товар у ресторана, сообщает «Лайф».

      Премьер-министр Швеции назвал случившееся терактом. Весь район оцеплен полицией. Движение общественного транспорта приостановлено.

      По предварительным данным, в результате наезда грузовика погибли 5 человек.

      Alcides Segui FOX on Twitter

      BREAKING: 3 people dead. Shots fired after truck drives into people on a street in central Stockholm #Sweden pics via Terribel on periscope

      18:50, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      160
      0
      #теракт\n#трагедия\n#Швеция\n#гибель людей
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