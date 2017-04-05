У побережья Канады застрял паром с 209 пассажирами

Вызволять паром из ледяного плена отправили ледокол.

Канада. Паром Highlanders с 209 пассажирами на борту застрял во льду рядом с островом Кейп-Бретон в Канаде во вторник днем. На судне находилось 65 легковых и 85 грузовых автомобилей, пишут «Известия».

Паром направлялся из Северного Сиднея в провинцию Новая Шотландия. Во время путешествия он попал в ледовую ловушку. На помощь судну отправили ледокол береговой охраны.

По словам сотрудника компании-перевозчика Marine Atlantic Даррелл Мерсер, 4 апреля в 20:00 по местному времени паром продолжил путь.