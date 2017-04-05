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      У побережья Канады застрял паром с 209 пассажирами

      10:55, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:55, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      49
      0
      #лед\n#пассажирские перевозки\n#Канада\n#пассажиры\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      49
      0

      Вызволять паром из ледяного плена отправили ледокол.

      Канада. Паром Highlanders с 209 пассажирами на борту застрял во льду рядом с островом Кейп-Бретон в Канаде во вторник днем. На судне находилось 65 легковых и 85 грузовых автомобилей, пишут «Известия».

      Паром направлялся из Северного Сиднея в провинцию Новая Шотландия. Во время путешествия он попал в ледовую ловушку. На помощь судну отправили ледокол береговой охраны.

      По словам сотрудника компании-перевозчика Marine Atlantic Даррелл Мерсер, 4 апреля в 20:00 по местному времени паром продолжил путь.

      10:55, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      49
      0
      #лед\n#пассажирские перевозки\n#Канада\n#пассажиры\n#происшествие
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