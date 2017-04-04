Число жертв наводнений в Колумбии возросло до 273 человек

Президент страны объявил режим ЧС.

Колумбия. Число жертв схода селевого потока в колумбийском городе Мокоа увеличилось до 273 человек. Из-за масштабных наводнений власти страны объявили чрезвычайное положение в социальной, экономической и экологической сфере, пишет «Лайф».

Режим ЧС необходим для внесения изменений в бюджет и перераспределения средств. По мнению властей, это поможет принять необходимые меры для борьбы с последствиями катастрофы.

Президент страны Хуан Мануэль Сантос принес соболезнования родственникам и сообщил, что тела многих погибших уже передали семьям для захоронения.

В своем «Твиттере» он написал, что собирается ночевать в Путумайо, чтобы продолжить работу по мониторингу ситуации и принятию быстрых решений в чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что из-за селя, сошедшего после выхода из берегов реки Мокоа, погибли 154 человека.