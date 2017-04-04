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      Число жертв наводнений в Колумбии возросло до 273 человек

      13:50, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:50, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      53
      0
      #наводнение\n#смерть\n#Колумбия\n#жертвы
      Фото: twitter.com/juanmansantos
      53
      0

      Президент страны объявил режим ЧС.

      Колумбия. Число жертв схода селевого потока в колумбийском городе Мокоа увеличилось до 273 человек. Из-за масштабных наводнений власти страны объявили чрезвычайное положение в социальной, экономической и экологической сфере, пишет «Лайф».

      Режим ЧС необходим для внесения изменений в бюджет и перераспределения средств. По мнению властей, это поможет принять необходимые меры для борьбы с последствиями катастрофы.

      Президент страны Хуан Мануэль Сантос принес соболезнования родственникам и сообщил, что тела многих погибших уже передали семьям для захоронения.

      В своем «Твиттере» он написал, что собирается ночевать в Путумайо, чтобы продолжить работу по мониторингу ситуации и принятию быстрых решений в чрезвычайной ситуации.

      Ранее сообщалось, что из-за селя, сошедшего после выхода из берегов реки Мокоа, погибли 154 человека.

      Juan Manuel Santos on Twitter

      Pasaré la noche en Putumayo para seguir supervisando labores y avanzar en soluciones rápidas en esta emergencia. Juntos podemos #FuerzaMocoa

      13:50, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      53
      0
      #наводнение\n#смерть\n#Колумбия\n#жертвы
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