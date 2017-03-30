В Южной Корее троих россиян обвинили в контрабанде лекарств

Полиция изъяла медикаменты стоимостью около 8 тыс. долларов.

Пусан. Южная Корея. Троих россиян арестовали в Южной Корее за контрабанду лекарств из КНДР. Сбыт осуществлялся через социальные сети, сообщают «Известия».

У преступников изъяли 205 упаковок с шестью видами лекарств стоимостью 8 тыс. долларов (500 тыс. рублей). Полиция также обнаружила пищевые биодобавки и лекарства для лечения импотенции.

Согласно закону Южной Кореи, импорт медикаментов и товаров из КНДР возможен при наличии специального разрешения от южнокорейского министерства по делам объединения. У задержанных необходимой документации не оказалось. Их обвинили в нелегальном распространении и нарушении запрета на ввоз любых товаров из КНДР.

Государственный прокурор определит меру наказания для россиян. Дата судебного рассмотрения пока не названа.

В Генконсульстве России в Пусане подтвердили арест российских граждан и добавили, что им предоставили переводчика и бесплатного государственного защитника.