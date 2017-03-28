Младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро скончалась на Кубе

Причиной смерти стали осложнения после перелома бедра.

Гавана. Куба. 78-летняя Агустина Кастро, сестра Фиделя и Рауля, скончалась в понедельник, 27 марта. Как сообщает «Интерфакс», у нее возникли осложнения после операции по поводу перелома бедра.

«В рану попала инфекция после операции, и ей стало хуже», - говорит другая сестра кубинских революционеров, Хуанита Кастро, проживающая в Майами. Также она добавила, что не отправится на родину на похороны сестры.

Американские СМИ сообщают, что на Кубе официального заявления по поводу кончины Агустины Кастро пока не было.

Хуанита Кастро покинула Кубу в 1964 году. Она была против политики своего брата, Фиделя Кастро. В 2009 году Хуанита выпустила книгу «Фидель и Рауль, мои братья. Секретная история».

В семье Кастро было 7 детей. В живых остались Рауль, Хуанита и Эмма.

Кубинский революционер Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года. Ему было 90 лет. Причина смерти широкой общественности не была объявлена. В последние годы жизни он отошел от управления страной и передал власть своему брату Раулю.