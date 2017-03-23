Канадский школьник принес в школу сэндвич с марихуаной

Во время обеда он не стал его есть.

Барри. Каннада. Ученик начальной школы принес на обед сэндвич с каннабисом. Он сказал, что марихуана принадлежит его отцу, которому наркотик прописали врачи, сообщает «Лайф».

Во время обеда мальчик не стал есть сэндвич, рассказав учителю про «остатки папиной травки». Администрация школы сразу же связалась с родителями ребенка. Те пояснили, что глава семейства на законных основаниях употребляет марихуану в медицинских целях по предписанию врачей.

По мнению полиции, сэндвич готовили на той же столешнице, где лежал наркотик, поэтому его крупицы могли попасть в еду. Правоохранительные органы посчитали произошедшее случайностью, но родителей решили оставить под контролем.

Многие страны запретили использование марихуаны в лечебных целях. Ряд штатов США, Канада, Уругвай, Нидерланды и Израиль узаконили некоторые формы медицинской конопли.