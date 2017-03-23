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      Канадский школьник принес в школу сэндвич с марихуаной

      13:10, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      13:10, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      87
      0
      #наркотики\n#школа\n#Канада
      Фото: pixabay.com
      87
      0

      Во время обеда он не стал его есть.

      Барри. Каннада. Ученик начальной школы принес на обед сэндвич с каннабисом. Он сказал, что марихуана принадлежит его отцу, которому наркотик прописали врачи, сообщает «Лайф».

      Во время обеда мальчик не стал есть сэндвич, рассказав учителю про «остатки папиной травки». Администрация школы сразу же связалась с родителями ребенка. Те пояснили, что глава семейства на законных основаниях употребляет марихуану в медицинских целях по предписанию врачей.

      По мнению полиции, сэндвич готовили на той же столешнице, где лежал наркотик, поэтому его крупицы могли попасть в еду. Правоохранительные органы посчитали произошедшее случайностью, но родителей решили оставить под контролем.

      Многие страны запретили использование марихуаны в лечебных целях. Ряд штатов США, Канада, Уругвай, Нидерланды и Израиль узаконили некоторые формы медицинской конопли.

      13:10, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      87
      0
      #наркотики\n#школа\n#Канада
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