На Украине взорвались склады боеприпасов

Часть населения Балаклея в Харьковской области эвакуировали.

Балаклея. Украина. На крупнейшем военном складе Украины вблизи Балаклеи взорвались боеприпасы, а затем начался пожар. Местные власти эвакуировали большую часть населения города на автобусах, сообщают «Известия».

С помощью автобусов эвакуировали основную часть населения города, сообщают «Известия».

Данные о взрывах поступили в 3:00 по местному времени (по Москве – 2:00). Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос полагает, что взрывы произошли из-за диверсии. Об этом он сообщил на своей страничке в «Фейсбуке».

Анатолій Матіос Про Балаклею без паніки (оновлюється) За попередніми даними (тепер вже результатами слідчих дій) слідчо-прокурорської групи військовоі прокурори Харківського гарнізону та слідчого підрозділу СБУ у...