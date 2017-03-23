На Украине взорвались склады боеприпасов

Часть населения Балаклея в Харьковской области эвакуировали.
Балаклея. Украина. На крупнейшем военном складе Украины вблизи Балаклеи взорвались боеприпасы, а затем начался пожар. Местные власти эвакуировали большую часть населения города на автобусах, сообщают «Известия».
С помощью автобусов эвакуировали основную часть населения города, сообщают «Известия».
Данные о взрывах поступили в 3:00 по местному времени (по Москве – 2:00). Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос полагает, что взрывы произошли из-за диверсии. Об этом он сообщил на своей страничке в «Фейсбуке».
Анатолій Матіос
Про Балаклею без паніки (оновлюється) За попередніми даними (тепер вже результатами слідчих дій) слідчо-прокурорської групи військовоі прокурори Харківського гарнізону та слідчого підрозділу СБУ у...
В Балаклее горит склад боеприпасов, полетели ракеты, сильные взрывы. Харьковская область. HD
Балаклея 23.03.2017 горит и взрывается склад боеприпасов. База горит. Окна вылетают