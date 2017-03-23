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      На Украине взорвались склады боеприпасов

      10:01, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      10:01, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      61
      0
      #Украина\n#взрыв
      Фото: pixabay.com
      61
      0

      Часть населения Балаклея в Харьковской области эвакуировали.

      Балаклея. Украина. На крупнейшем военном складе Украины вблизи Балаклеи взорвались боеприпасы, а затем начался пожар. Местные власти эвакуировали большую часть населения города на автобусах, сообщают «Известия».

      С помощью автобусов эвакуировали основную часть населения города, сообщают «Известия».

      Данные о взрывах поступили в 3:00 по местному времени (по Москве – 2:00). Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос полагает, что взрывы произошли из-за диверсии. Об этом он сообщил на своей страничке в «Фейсбуке».

       

       

      Анатолій Матіос

      Про Балаклею без паніки (оновлюється) За попередніми даними (тепер вже результатами слідчих дій) слідчо-прокурорської групи військовоі прокурори Харківського гарнізону та слідчого підрозділу СБУ у...

      В Балаклее горит склад боеприпасов, полетели ракеты, сильные взрывы. Харьковская область. HD

      Балаклея 23.03.2017 горит и взрывается склад боеприпасов. База горит. Окна вылетают

      10:01, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      61
      0
      #Украина\n#взрыв
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