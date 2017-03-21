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      Четверо россиян арестовали в Таиланде

      14:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      14:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      112
      0
      #розыск\n#Таиланд\n#нелегалы
      Фото: pixabay.com
      112
      0

      Полиция задержала 14 иностранцев, включая 4 граждан России, по подозрению в участии в преступной группировке.

      Паттайя. Таиланд. На курорте Паттайя полиция задержала 14 иностранцев. По данным «Российской газеты», среди них было четверо россиян. Все лица подозреваются в незаконном пребывании в стране.

      Начальник Иммиграционного бюро Таиланда генерал-майор Натхатхорн Просунтхорн сообщил имена задержанных россиян: Сергей Мареев, Александр Данилов, Михаил Кривенцов и Антон Филиппов. Власти Таиланда передали, что четверо россиян находились в розыске по запросу России и Интерпола. В соответствии с законодательством королевства, задержанных депортируют из Таиланда.

      14:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      112
      0
      #розыск\n#Таиланд\n#нелегалы
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