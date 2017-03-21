В Нью-Йорке задержали гражданку России по подозрению в убийстве

Интерпол 2 года разыскивал Викторию Насырову из Краснодара.

Нью-Йорк. США. В Бруклине задержали 41-летнюю гражданку России Викторию Насырову. По данным «Царьград», Интерпол разыскивал подозреваемую в течение 2 лет. По версии следствия, Виктория Насырова убила свою 54-летнюю соседку ради крупной суммы денег, которую та получила от продажи недвижимости. Преступление произошло в 2014 году в Краснодаре.

Во время ареста Насырова не оказывала сопротивления сотрудникам полиции. В ближайшее время власти Нью-Йорка примут решение об экстрадиции гражданки России для передачи ее российским сотрудникам правоохранительных органов.