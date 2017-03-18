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      Американский агент не сберег ноутбук с секретными данными

      12:16, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      12:16, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      115
      0
      #США\n#полиция\n#кража\n#компьютеры\n#спецслужбы
      Фото: pixabay.com
      115
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      Переносной компьютер украли из машины сотрудника секретной службы в Нью-Йорке. Источники в полиции заявили, что на устройстве имеется важная информация.

      Нью-Йорк. США. Американский агент секретной службы допустил, что из его автомобиля украли ноутбук, на котором имеются важные данные, сообщает BBC.

      Телеканал ABC News утверждает, что в числе прочего в памяти устройства хранятся данные с планами небоскребам «Трамп Тауэр», подробностями уголовного дела о переписке Хилари Клинтон и информация о папе римском Франциске.

      Секретная служба в распространенном заявлении утверждает, что все данные на ноутбуке зашифрованы и не представляют большой ценности. Однако источник газеты New York Daily News в полиции заявил, что полицейские ищут ноутбук «как бешеные».

      Полиция изучает записи с камер наблюдения. Сумку, в которой находился компьютер, уже нашли.

      12:16, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      115
      0
      #США\n#полиция\n#кража\n#компьютеры\n#спецслужбы
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