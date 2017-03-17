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      42 человека погибли в результате авиаудара по сирийской мечети

      10:51, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      10:51, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      104
      0
      #Сирия\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      104
      0

      На данный момент остается неизвестным, чьи самолеты нанесли удар.

      Алеппо. Сирия. Сирийская мечеть, расположенная в деревне Аль-Джина недалеко от Алеппо, подверглась авиаудару. По данным газеты «Коммерсант», погибли как минимум 42 человека. В это время в мечети группа верующих собралась на вечернюю молитву.

      На данный момент остается неизвестным, чьи самолеты нанесли удар. В контролируемом террористами районе проводят военные действия ВВС США, ВКС России и авиация правительства Сирии.

      Следует напомнить, что 14 и 15 марта в Астане прошел 3 раунд переговоров, посвященный урегулированию конфликта в Сирии. В нем приняли участие Россия, Иран, Турция и США. Предыдущая встреча состоялась 16 февраля.

      10:51, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      104
      0
      #Сирия\n#происшествие
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