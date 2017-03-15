Обыски прошли в штаб-квартире Audi

Автопроизводителя заподозрили в мошенничестве в рамках «дизельного скандала».

Мюнхен. Германия. Обыски прошли в штаб-квартире известного производителя авто Audi в Мюнхене. Как пишут Известия, фирму заподозрили в мошенничестве в рамках «дизельного скандала».

Прокуратура Мюнхена провела обыски в штаб-квартире автопроизводителя и начала расследование по подозрению в мошенничестве и недобросовестной рекламе.

Напомним, Audi — одно из подразделений концерна Volkswagen. Автоконцерн оказался в центре скандала после того, как в выпускаемых им автомобилях обнаружили программное обеспечение, позволявшее занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями.