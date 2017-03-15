На скамье подсудимых оказались 27 человек.

Сан-Диего. США. Офицеров военно-морских сил США обвинили в обмене секретной информации на секс-вечеринки с проститутками. Как пишет Мир24, об этом стало известно из документов федерального суда в Сан-Диего, штат Калифорния.

По делу проходит 27 обвиняемых, под подозрением оказались более 200 человек. В числе тех, кто попал на скамью подсудимых - контр-адмирал Брюс Лавлесс, который служил в разведке ВМС США в Пентагоне, а также несколько капитанов ВМС и полковник морской пехоты в отставке.

По предварительной версии, Лавлесс и его подельники получали «незаконные вознаграждения» от бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса из Сингапура. Предприниматель дарил офицерам дорогие подарки (часы стоимостью в 25 тыс. долларов, сигары по 2 тыс. долларов за коробку и коньяк по 2 тыс. долларов за бутылку), поездки на курорты и услуги проституток. В частности, в 2008 году пять фигурантов дела участвовали в «многодневной вечеринке» с проститутками на Филиппинах.

Взамен получал секретную информацию, которая помогла его фирме выиграть контракты на десятки миллионов долларов.

Какое наказание ждет офицеров, не сообщается. Сам Фрэнсис уже признал свою вину.