Корпорация Apple представила линейку смартфонов iPhone 14

Купертино. США. В калифорнийском Купертино прошла осенняя презентация новой продукции Apple — Far Out. Как передаёт «Газета.ру», корпорация показала линейку смартфонов iPhone 14, три модели смарт-часов и AirPods Pro второго поколения.

Всего же Apple представила четыре новые модели iPhone: новые базовые 14 и 14 Plus, а также 14 Pro и Pro Max. Отказ от 5,4-дюймового iPhone mini стал главным изменением линейки. У базовых моделей сохранился чип A15 – этот же вариант использовался в iPhone 13 Pro. iPhone 14 Plus оснастили дисплеем с диагональю 6,7 дюймов, iPhone 14 — 6,1-дюймовым.

У новых версий смартфона, по словам создателей, улучшены камеры — как фронтальная, так и задняя. Они улавливают больше света и создают более качественное изображение, в котором меньше зернистости и больше детализации. Кроме того, у фронталки появилась новая функция – автофокус. Мегапиксели у них остались те же – 12.

iPhone 14 стоит от 799 долларов, у него нет физической сим-карты (пока это касается только в США), но есть режим спутниковой связи при ЧП. Версия Plus стоит на 100 долларов дороже. В обеих моделях сохранилась классическая «чёлка» айфонов. iPhone 14 поступит в продажу с 16 сентября, iPhone 14 Plus — с 7 октября.

Версии Pro и Pro Max получили динамическую «чёлку» — она может расширяться и сужаться в зависимости от включённого приложения или полученного уведомления. Оригинальная анимация называется Dynamic Island. Однако при просмотре видео «чёрный островок» все равно остается.

У iPhone 14 Pro и Pro Max обновлена камера – основной модуль 48 Мп. Видеосъёмка в разрешении 8К в новинке не появилась.

В этих версиях смартфона есть функция всегда включённого дисплея. Они также получили новый процессор – A16 Bionic. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max поступят в продажу с 16 сентября, их стоимость – 999 и 1099 долларов соответственно.