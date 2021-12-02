В Америке дронов научили приземляться на ветки и заборы

Инженеры из Стэнфорда оснастили летающих роботов нижними конечностями.



Пало-Альто. США. Беспилотные летательные аппараты обзавелись функцией посадки на неровные поверхности, в том числе ветки деревьев. Специалисты Стэнфордского университета в США снабдили их для этого механическим аналогом птичьих лап, пишет Газета.ру со ссылкой на Science Robotics.

Подвижные конечности позволяют дронам также взлетать с насестов при помощи прыжка, который дает начальный импульс. Кроме того, лапами робот может захватывать и переносить различные объекты.

Разработанный группой инженеров под руководством Уильяма Родерика аппарат получил имя SNAG. Верхняя его часть представляет собой обычный квадрокоптер, нижняя напоминает избушку бабы Яги из русских сказок.

Чтобы сконструировать удачную модель, создателям пришлось испытать около 20 вариантов.

По словам изобретателей, SNAG незаменим для изучения живой природы и съемок научно-познавательных фильмов о жизни лесных обитателей. Вместо затрат энергии на зависание и барражирование, которые к тому же пугают зверей и птиц, аппарат может просто сесть на ветку и выполнить возложенную на него задачу.