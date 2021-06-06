Власти Сальвадора планирую легализовать биткоин на государственном уровне

Платёжное средство встанет в один ряд с долларом США.





Сан-Сальвадор. Сальвадор. Первой в мире страной, которая сделает биткоин законным платежным средством, станет Сальвадор. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNBS.

Президент страны Наиб Букеле объявил о партнёрстве Сальвадора с компанией Digital wallet Strike для создания финансовой инфраструктуры с использованием технологии биткоин. Произошло это на конференции Bitcoin 2021 в Майами.

Соответствующий документ может быть внесён в конгресс на следующей неделе.