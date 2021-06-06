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Власти Сальвадора планирую легализовать биткоин на государственном уровне

13:38, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
Власти Сальвадора планирую легализовать биткоин на государственном уровне
13:38, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
476
0
#Сальвадор\n#экономика\n#финансы и деньги
Фото: pixabay.com
476
0

Платёжное средство встанет в один ряд с долларом США.

Сан-Сальвадор. Сальвадор. Первой в мире страной, которая сделает биткоин законным платежным средством, станет Сальвадор. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNBS.

Президент страны Наиб Букеле объявил о партнёрстве Сальвадора с компанией Digital wallet Strike для создания финансовой инфраструктуры с использованием технологии биткоин. Произошло это на конференции Bitcoin 2021 в Майами.

Соответствующий документ может быть внесён в конгресс на следующей неделе.

13:38, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
476
0
#Сальвадор\n#экономика\n#финансы и деньги