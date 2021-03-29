В Америке планируют начать производить роботов-грузчиков

Модель под названием Stretch создана для перекладывания коробок в тесных помещениях.



Бостон. США. Нового робота разработали инженеры американской компании Boston Dynamics. Модель под названием Stretch способна полностью заменить грузчика на складе, сообщает телеканал «МИР 24».

На распространенных компанией видеокадрах механический рабочий быстро и в то же время бережно перемещает различные коробки и ящики. Stretch способен переложить с места на место до 800 коробок весом в пределах 23 кг в час. От зарядки до зарядки машина может проработать до 8 часов.

Робот свободно маневрирует в тесном пространстве, а за счет компьютерного «зрения» выбирает именно такие грузы, которые необходимо транспортировать. При этом машина корректирует свою программу при изменении планировки.

Обучить оператора управлять роботом-грузчиком можно за 2 часа. Компания рассчитывает начать коммерческие поставки Stretch уже в 2022 году. О стоимости изделия не сообщается.

Ранее компания Boston Dynamics стала известна своими разработками робота-лошади и робота-собаки. Правда, высокая цена механических помощников пока не позволяет использовать их так широко, как хотелось бы создателям.