В Омане заблокировал Clubhouse

Оказалось, что приложение не прошло обязательную регистрацию в стране.

Маскат. Оман. В Омане заблокировали соцсеть Clubhouse. По информации Газеты.ру, запрет на работу приложения связан с отсутствием у него обязательной регистрации. Как сообщили в клиентской службе Управления по регулированию телекоммуникаций, все сервисы, использующие аудио- и видеосвязь через интернет, должны получать специальное удостоверение.

В государстве запрещены приложения, использующие зашифрованные каналы (VoIP). Однако во время пандемии власти Омана ослабили ограничения, чтобы обеспечить работу государственных органов.