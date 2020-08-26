Apple перестанет производить 2 модели iPhone

Их заменят гаджеты нового поколения.



Купертино. США. Сразу 2 популярные модели айфонов исчезнут из продажи в ближайшее время. Американская корпорация Apple планирует прекратить их выпуск в связи с предстоящим выходом iPhone 12, пишет Газета.ру со ссылкой на Tech Radar.

В частности, с рынка уйдут iPhone 11 Pro и iPhone XR. Об этом сообщают инсайдеры, официального подтверждения со стороны производителя пока не было.

Кроме того, после презентации iPhone 12 цена на iPhone 11 может упасть с нынешних 700 долларов США (53 тыс. рублей) до 549 долларов (41,6 тыс. рублей).

Как ожидается, новую линейку iPhone 12 компания презентует в октябре в онлайн-формате. Предположительно, будут представлены сразу четыре новые модели. Их точные названия еще не объявлены.