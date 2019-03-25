Telegram разрешил удалять переписку без ограничений во времени

Раньше эта функция работала только в течение 48 часов.

США. Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на основателя мессенджера Павла Дурова.

Отметим, что раньше эта функция работала только в течение 48 часов после того, как сообщения были отправлены.

Кроме того, Telegram разрешил полностью стирать так называемые секретные чаты.

По словам Дурова, они учли, что некоторые могут злоупотреблять возможностью стирать переписку, но все равно решили внедрить такую функцию.

Помимо этой функции Telegram расширил возможности приватности: теперь пользователи могут скрывать свои имя и фото в случаях, когда их сообщение пересылается третьим лицам.