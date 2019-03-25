play
pause
  • $ 63.77 ↑
  • € 72.59 ↓

Telegram разрешил удалять переписку без ограничений во времени

14:28, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
14:28, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
110
0
#США\n#новости\n#соцсети\n#Павел Дуров
Фото: www.flickr.com
110
0

Раньше эта функция работала только в течение 48 часов.

США. Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на основателя мессенджера Павла Дурова.

Отметим, что раньше эта функция работала только в течение 48 часов после того, как сообщения были отправлены.

Кроме того, Telegram разрешил полностью стирать так называемые секретные чаты.

По словам Дурова, они учли, что некоторые могут злоупотреблять возможностью стирать переписку, но все равно решили внедрить такую функцию.

Помимо этой функции Telegram расширил возможности приватности: теперь пользователи могут скрывать свои имя и фото в случаях, когда их сообщение пересылается третьим лицам.

14:28, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
110
0
#США\n#новости\n#соцсети\n#Павел Дуров

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Выпускаемую в Ижевске «Ладу Весту» оснастят японским мотором

13:00, 20 марта, 2019
5720

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

5190
16:25, 22 марта, 2019

В Ижевске на улице Удмуртской загорелся автобус

4660
09:17, 20 марта, 2019

В Удмуртии дальнобойщик случайно убил своего напарника и сбросил его тело в реку

3844
17:28, 19 марта, 2019

Кофейню «Coffee Like» закрыли в Ижевске из-за отсутствия канализации

2904
11:30, 19 марта, 2019

Брянские таможенники нашли тайник с золотом и редкими орденами в поезде

17:14, 22 марта, 2019
3290

Ударила палкой соперницу: российскую лыжницу дисквалифицировали после гонки

3080
10:43, 23 марта, 2019

Руководство пермской школы, отстранившее учениц из-за отказа от пробы Манту, подало заявление на родителей

2359
09:53, 20 марта, 2019

Путешественник Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане на весельной лодке

1424
14:10, 24 марта, 2019

8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

1217
20:10, 23 марта, 2019

Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
4033

Слепой пёс и его маленький поводырь покорили интернет

2471
20:20, 23 марта, 2019

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

2140
14:11, 20 марта, 2019

В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан

1355
14:43, 20 марта, 2019

Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

870
17:13, 19 марта, 2019

Мультимедиа

Подписание контракта между Удмуртией и Китаем по экспорту молока

22 марта, 2019

Удмуртия в минуту: главные новости недели

22 марта, 2019

Открытие выставки Сергея Орлова в автосалоне Мерседес

22 марта, 2019