Марк Цукерберг планирует объединить Facebook, Instagram и WhatsApp

Объединение пользователей приложений в единую экосистему позволит увеличить конфиденциальность данных.

США. Марк Цукерберг планирует объединить Facebook и Instagram с мессенджером WhatsAp. Как пишет РБК, для этого придется перестроить работу трех систем на самом базовом уровне.

В планах компании также защитить все сообщения сквозным шифрованием, чтобы исключить возможность перехвата данных. Предварительный срок завершения проекта — конец 2019 года или начало 2020.

«В компании Facebook, которой принадлежат WhatsApp и Instagram, рассчитывают, что объединение пользователей всех трех приложений в единую экосистему позволит увеличить конфиденциальность данных, успешнее продавать рекламу и составить конкуренцию системам обмена сообщениями от Google и Apple», - говорится в сообщении.