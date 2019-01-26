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Марк Цукерберг планирует объединить Facebook, Instagram и WhatsApp

18:06, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
18:06, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
28
0
#технологии\n#соцсети\n#Марк Цукерберг
Фото: pixabay.com
28
0

Объединение пользователей приложений в единую экосистему позволит увеличить конфиденциальность данных.

США. Марк Цукерберг планирует объединить Facebook и Instagram с мессенджером WhatsAp. Как пишет РБК, для этого придется перестроить работу трех систем на самом базовом уровне.

В планах компании также защитить все сообщения сквозным шифрованием, чтобы исключить возможность перехвата данных. Предварительный срок завершения проекта — конец 2019 года или начало 2020.

«В компании Facebook, которой принадлежат WhatsApp и Instagram, рассчитывают, что объединение пользователей всех трех приложений в единую экосистему позволит увеличить конфиденциальность данных, успешнее продавать рекламу и составить конкуренцию системам обмена сообщениями от Google и Apple», - говорится в сообщении.

18:06, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
28
0
#технологии\n#соцсети\n#Марк Цукерберг

 

 

 


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